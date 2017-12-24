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    КХЛ. «Адмирал» уступил «Северстали», «Амур» обыграл «Торпедо»

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    «Северсталь» победила во Владивостоке
    «Северсталь» победила во Владивостоке
    КХЛ. Все матчиС 10:00 мск
    В воскресенье, 24 декабря, в регулярном чемпионате КХЛ прошли очередные матчи.

    «Адмирал» – «Северсталь» 2:3

    «Северсталь» одержала победу над «Адмиралом» в гостевом матче регулярного чемпионата КХЛ — 3:2 (1:1, 2:0, 0:1).

    В составе победителей голы забили Игорь Гераськин (12-я минута), Олег Яшин (25) и Даниил Вовченко (40). У «Адмирала» отличились Ренат Мамашев (5) и Роберт Саболич (44).

    Клуб из Владивостока потерпел третье поражение подряд.

    «Северсталь» занимает восьмое место в таблице Западной конференции (64 очка), «Адмирал» — 12-й на «Востоке» (45 очков).

    КХЛ. Регулярный чемпионат
    «Адмирал» – «Северсталь» – 2:3 (1:1, 0:2, 1:0)
    Голы: Мамашев — 3 (Махановский), 4:52 — 1:0. Гераськин — 1 (Вовченко, Веревкин), 11:23 — 1:1. Яшин — 5 (бол., Васильев, Бумагин), 24:27 — 1:2. Вовченко — 12 (Гераськин), 39:34 — 1:3. Саболич — 10 (Александров, Кицын), 43:38 — 2:3.Вратари: Серебряков (57:30) — Гудачек.Штраф: 10 — 33.Броски: 22 (12+2+8) — 37 (10+18+9).
    «Адмирал» – «Северсталь» 2:3

    «Амур» – «Торпедо» 3:1

    «Амур» нанес поражение нижегородскому «Торпедо» в матче регулярного чемпионата КХЛ — 3:1 (0:0, 3:0, 0:1).

    У хабаровчан дубль сделал Алексей Бывальцев (29-я и 31-я минуты), еще одну шайбу забросил Владислав Ушенин (28). У проигравших отличился Денис Паршин (51).

    «Амур» занимает девятое место в таблице Восточной конференции (63 очка), «Торпедо» — пятое на «Западе» (77 очков).

    КХЛ. Регулярный чемпионат
    «Амур» – «Торпедо» – 3:1 (0:0, 3:0, 0:1)
    Голы: Вл. Ушенин — 14 (Хабаров, Вяч. Ушенин), 27:54 — 1:0. Бывальцев — 14 (Турбин, Ли), 28:08 — 2:0. Бывальцев — 15 (бол., Зогорна, Пикар), 30:44 — 3:0. Паршин — 11 (Кинрейд), 50:43 — 3:1.Вратари: Метсола — Галимов (Лисутин, 30:44, 59:04).Штраф: 14 — 18.Броски: 30 (8+17+5) — 25 (7+11+7).
    «Амур» – «Торпедо» 3:1

    «Куньлунь» – «Спартак» 1:3

    «Спартак» обыграл «Куньлунь» со счетом 3:1 (2:0 0:0 1:1) в матче регулярного чемпионата КХЛ.

    В составе победителей праздновали успех нападающий Анатолий Никонцев (16-я минута), защитник Дмитрий Юдин (18) и Александр Хохлачёв (60). В составе китайского клуба точным броском отметился нападающий Яакко Риссанен (53).

    Красно-белые прервали двухматчевую серию неудач и поднялись на восьмое место в турнирной таблице Западной конференции.

    КХЛ. Регулярный чемпионат
    «Куньлунь» – «Спартак» – 1:3 (0:2, 0:0, 1:1)
    Голы: Никонцев — 6 (Воронин), 15:08 — 0:1. Юдин — 3 (Мирнов, Воронин), 17:07 — 0:2. Риссанен — 4 (Кулда), 53:11 — 1:2. Хохлачев — 12 (п.в.), 59:28 — 1:3. Нереализованный буллит: Лещенко (50:06).Вратари: Хелльберг (58:25 — 59:28) — Беспалов.Штраф: 6 — 4.Броски: 27 (9+6+12) — 30 (10+11+9).
    «Амур» — «Северсталь». Сражение за плей-офф«Амур» — «Северсталь». Прогноз и ставки на матч регулярного чемпионата КХЛ 26 декабря
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