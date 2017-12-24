КХЛ. «Адмирал» уступил «Северстали», «Амур» обыграл «Торпедо»

«Адмирал» – «Северсталь» 2:3

«Северсталь» одержала победу над «Адмиралом» в гостевом матче регулярного чемпионата КХЛ — 3:2 (1:1, 2:0, 0:1).

В составе победителей голы забили Игорь Гераськин (12-я минута), Олег Яшин (25) и Даниил Вовченко (40). У «Адмирала» отличились Ренат Мамашев (5) и Роберт Саболич (44).

Клуб из Владивостока потерпел третье поражение подряд.

«Северсталь» занимает восьмое место в таблице Западной конференции (64 очка), «Адмирал» — 12-й на «Востоке» (45 очков).

КХЛ. Регулярный чемпионат «Адмирал» – «Северсталь» – 2:3 (1:1, 0:2, 1:0) Голы: Мамашев — 3 (Махановский), 4:52 — 1:0. Гераськин — 1 (Вовченко, Веревкин), 11:23 — 1:1. Яшин — 5 (бол., Васильев, Бумагин), 24:27 — 1:2. Вовченко — 12 (Гераськин), 39:34 — 1:3. Саболич — 10 (Александров, Кицын), 43:38 — 2:3.Вратари: Серебряков (57:30) — Гудачек.Штраф: 10 — 33.Броски: 22 (12+2+8) — 37 (10+18+9).

«Адмирал» – «Северсталь» 2:3

«Амур» – «Торпедо» 3:1

«Амур» нанес поражение нижегородскому «Торпедо» в матче регулярного чемпионата КХЛ — 3:1 (0:0, 3:0, 0:1).

У хабаровчан дубль сделал Алексей Бывальцев (29-я и 31-я минуты), еще одну шайбу забросил Владислав Ушенин (28). У проигравших отличился Денис Паршин (51).

«Амур» занимает девятое место в таблице Восточной конференции (63 очка), «Торпедо» — пятое на «Западе» (77 очков).

КХЛ. Регулярный чемпионат «Амур» – «Торпедо» – 3:1 (0:0, 3:0, 0:1) Голы: Вл. Ушенин — 14 (Хабаров, Вяч. Ушенин), 27:54 — 1:0. Бывальцев — 14 (Турбин, Ли), 28:08 — 2:0. Бывальцев — 15 (бол., Зогорна, Пикар), 30:44 — 3:0. Паршин — 11 (Кинрейд), 50:43 — 3:1.Вратари: Метсола — Галимов (Лисутин, 30:44, 59:04).Штраф: 14 — 18.Броски: 30 (8+17+5) — 25 (7+11+7).

«Амур» – «Торпедо» 3:1

«Куньлунь» – «Спартак» 1:3

«Спартак» обыграл «Куньлунь» со счетом 3:1 (2:0 0:0 1:1) в матче регулярного чемпионата КХЛ.

В составе победителей праздновали успех нападающий Анатолий Никонцев (16-я минута), защитник Дмитрий Юдин (18) и Александр Хохлачёв (60). В составе китайского клуба точным броском отметился нападающий Яакко Риссанен (53).

Красно-белые прервали двухматчевую серию неудач и поднялись на восьмое место в турнирной таблице Западной конференции.