КХЛ. «Адмирал» уступил «Северстали», «Амур» обыграл «Торпедо»

«Адмирал» – «Северсталь» 2:3
«Северсталь» одержала победу над «Адмиралом» в гостевом матче регулярного чемпионата КХЛ — 3:2 (1:1, 2:0, 0:1).
В составе победителей голы забили Игорь Гераськин (12-я минута), Олег Яшин (25) и Даниил Вовченко (40). У «Адмирала» отличились Ренат Мамашев (5) и Роберт Саболич (44).
Клуб из Владивостока потерпел третье поражение подряд.
«Северсталь» занимает восьмое место в таблице Западной конференции (64 очка), «Адмирал» — 12-й на «Востоке» (45 очков).
«Амур» – «Торпедо» 3:1
«Амур» нанес поражение нижегородскому «Торпедо» в матче регулярного чемпионата КХЛ — 3:1 (0:0, 3:0, 0:1).
У хабаровчан дубль сделал Алексей Бывальцев (29-я и 31-я минуты), еще одну шайбу забросил Владислав Ушенин (28). У проигравших отличился Денис Паршин (51).
«Амур» занимает девятое место в таблице Восточной конференции (63 очка), «Торпедо» — пятое на «Западе» (77 очков).
«Куньлунь» – «Спартак» 1:3
«Спартак» обыграл «Куньлунь» со счетом 3:1 (2:0 0:0 1:1) в матче регулярного чемпионата КХЛ.
В составе победителей праздновали успех нападающий Анатолий Никонцев (16-я минута), защитник Дмитрий Юдин (18) и Александр Хохлачёв (60). В составе китайского клуба точным броском отметился нападающий Яакко Риссанен (53).
Красно-белые прервали двухматчевую серию неудач и поднялись на восьмое место в турнирной таблице Западной конференции.