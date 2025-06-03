Разработчики The Witcher IV показали новый геймплей

В рамках презентации State of Unreal 2025 особое внимание досталось студии CD Projekt RED, которая впервые представила геймплей The Witcher IV.

В последнем видео разработчики сделали акцент на боевых сценах, перемещениях по миру и механиках, которые дебютируют в момент релиза.

The Witcher IV

Демонстрацию провели на базовой модели PS5, уделив особое внимание трассировке лучей, частоте кадров и технологии Nanite, предназначенной для процедурной генерации растительности и ландшафта.

Сюжет новой части «Ведьмака» сосредоточен вокруг героини по имени Цири. Игра, разрабатываемая на движке Unreal Engine 5, появится не раньше 2027 года.