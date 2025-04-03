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    Стало известно, когда Nintendo Switch 2 появится в России

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    Новое поколение консолей Nintendo Switch 2 пополнит прилавки крупнейших российских торговых сетей спустя неделю после глобального релиза, который запланирован на 5 июня 2025 года.

    Nintendo Switch 2
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    Nintendo Switch 2

    Первые девайсы могут заехать в Россию в день мирового запуска, однако ввиду ограниченности товара они не будут доступны широкой публике. Приобрести Switch 2 в «обычном режиме» пользователи смогут с 9 июня.

    В официальных магазинах за новую модель консолей придется выложить около 60 тысяч рублей, в то время как у «серых» поставщиков цена может быть дешевле, — отмечают близкие к рынку специалисты.

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