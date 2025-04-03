Стало известно, когда Nintendo Switch 2 появится в России

Новое поколение консолей Nintendo Switch 2 пополнит прилавки крупнейших российских торговых сетей спустя неделю после глобального релиза, который запланирован на 5 июня 2025 года.

Первые девайсы могут заехать в Россию в день мирового запуска, однако ввиду ограниченности товара они не будут доступны широкой публике. Приобрести Switch 2 в «обычном режиме» пользователи смогут с 9 июня.

В официальных магазинах за новую модель консолей придется выложить около 60 тысяч рублей, в то время как у «серых» поставщиков цена может быть дешевле, — отмечают близкие к рынку специалисты.

Вместе с тем стало известно, что устройство получит русский интерфейс , а предстоящий проект Mario Kart World будет обеспечен русской локализацией.