Слухи: далеко не все игры с версией для PlayStation 5 Pro будут поддерживать 60 кадров в секунду

PS5 Pro Фото: YouTube
По словам журналиста, самая мощная модель консоли текущего поколения не будет гарантировать стабильные 60 FPS, несмотря на соответствующие заявления Sony на технической презентации.
Вместе с тем Уоррен сообщил, что проекты с пометкой PS5 Pro Enhanced будут иметь несколько сценариев улучшения игрового процесса, которые предполагают сохранение частоты в 30 кадров.
Продажи PlayStation 5 Pro начнутся 7 ноября. Консоли будут продаваться без оптического привода, за него придется доплачивать отдельно.