Слухи: далеко не все игры с версией для PlayStation 5 Pro будут поддерживать 60 кадров в секунду

Далеко не все тайтлы с поддержкой особенностейбудут обеспечивать 60 кадров в секунду в рамках базового режима производительности. Об этом заявил обозреватель The Verge Том Уоррен.

По словам журналиста, самая мощная модель консоли текущего поколения не будет гарантировать стабильные 60 FPS, несмотря на соответствующие заявления Sony на технической презентации.

Вместе с тем Уоррен сообщил, что проекты с пометкой PS5 Pro Enhanced будут иметь несколько сценариев улучшения игрового процесса, которые предполагают сохранение частоты в 30 кадров.

Продажи PlayStation 5 Pro начнутся 7 ноября. Консоли будут продаваться без оптического привода, за него придется доплачивать отдельно.