ФутболХоккейТеннисБоиПрочиеИгры
LiveВся лентаПрогнозыБукмекеры
  • Игры
  • 0
    •
  • 0
    •
  • 0
    •
    Вся лентаСамое главное
    Деметриус ДжонсонЛегенда UFC, член Зала славы ONE. Какой получилась карьера Деметриуса Джонсона?
    Все новости спорта

    Слухи: далеко не все игры с версией для PlayStation 5 Pro будут поддерживать 60 кадров в секунду

    Игры Игры для PlayStation 5 Sony
    Далеко не все тайтлы с поддержкой особенностей PS5 Pro будут обеспечивать 60 кадров в секунду в рамках базового режима производительности. Об этом заявил обозреватель The Verge Том Уоррен.

    PS5 Pro
    ТопБонусПолучитьНовым игрокамТрансляции матчей
    PS5 Pro

    По словам журналиста, самая мощная модель консоли текущего поколения не будет гарантировать стабильные 60 FPS, несмотря на соответствующие заявления Sony на технической презентации.

    Вместе с тем Уоррен сообщил, что проекты с пометкой PS5 Pro Enhanced будут иметь несколько сценариев улучшения игрового процесса, которые предполагают сохранение частоты в 30 кадров.

    Продажи PlayStation 5 Pro начнутся 7 ноября. Консоли будут продаваться без оптического привода, за него придется доплачивать отдельно.

    В центре внимания
    Все прогнозыПрогнозы на спорт
  • ЦСКА сможет оказать серьезное сопротивление сопернику
  • ЦСКА — «Зенит». Прогноз и ставки
  • 3.30
    •
  • Южное дерби — без интриги?
  • «Краснодар» — «Ростов». Прогноз и ставки
  • 2.95
    •
  • На «Энфилде» забьют обе команды?
  • «Ливерпуль» — «Ноттингем Форест». Прогноз и ставки
  • 1.71
    •
    Все прогнозы
    Рекомендуем букмекеров
    ИгратьВысокие коэффициенты и лимиты ИгратьБонус €200 по промо LIVESBEU ИгратьБесплатная ставка €20 по промо LIVEFBEU ИгратьБонус 180% к первому пополнению
    Все букмекеры
    Лучшие прогнозы на спортВсе прогнозыПрогнозы на футбол
    4.13
  • Экспресс дня 14 сентября
  • Сегодня в 22:00
    •  3.30
  • Прогноз на матч ЦСКА — Зенит
  • Футбол
  • Сегодня в 16:30
    •  2.95
  • Прогноз на матч Краснодар — Ростов
  • Футбол
  • Сегодня в 19:00
    •  1.71
  • Прогноз на матч Ливерпуль — Ноттингем Форест
  • Футбол
  • Сегодня в 17:00
    •  2.30
  • Прогноз на матч Саутгемптон — Манчестер Юнайтед
  • Футбол
  • Сегодня в 14:30
    •  2.10
  • Прогноз на матч Ак Барс — Металлург
  • Хоккей
  • Сегодня в 17:00
    •  2.30
  • Прогноз на матч Реал Сосьедад — Реал
  • Футбол
  • Сегодня в 22:00
    •  2.00
  • Прогноз на матч Манчестер Сити — Брентфорд
  • Футбол
  • Сегодня в 17:00
    •  1.85
  • Прогноз на матч ПСЖ — Брест
  • Футбол
  • Сегодня в 22:00
    •