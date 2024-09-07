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    Слухи: Nintendo Switch 2 отправили в массовое производство

    Игры Игры для Nintendo Switch
    Технический гигант Nintendo мог запустить массовое производство консолей нового поколения Switch 2. На это намекают данные отчета Hosiden — компании, являющейся поставщиком деталей.

    Switch
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    Switch

    В финансовом докладе сообщается, что в третьем квартале текущего финансового года Hosiden выделит для «основного клиента в индустрии развлечений» 3 млн йен на производственные компоненты и автоматизацию. В сети появилось предположение, что эти расходы имеют прямое отношение к новой модели Switch.

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    • По информации инсайдеров, официальный анонс следующего игрового устройства от Nintendo может состояться уже в сентябре. Также ранее заговорили о том, что консоль Switch 2 должна получить поддержку обратной совместимости с оригиналом.

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