Слухи: Nintendo Switch 2 отправили в массовое производство

Технический гигант Nintendo мог запустить массовое производство консолей нового поколения Switch 2. На это намекают данные отчета Hosiden — компании, являющейся поставщиком деталей.

В финансовом докладе сообщается, что в третьем квартале текущего финансового года Hosiden выделит для «основного клиента в индустрии развлечений» 3 млн йен на производственные компоненты и автоматизацию. В сети появилось предположение, что эти расходы имеют прямое отношение к новой модели Switch.

По информации инсайдеров, официальный анонс следующего игрового устройства от Nintendo может состояться уже в сентябре. Также ранее заговорили о том, что консоль Switch 2 должна получить поддержку обратной совместимости с оригиналом.