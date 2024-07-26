EA рассказала о геймплее FC 25

Компаниявыпустила трейлер, посвященный геймплею. В ролике разработчики рассказали о ключевых особенностях, которые появятся в симуляторе.

В центре внимания новой презентации оказалась технология FC IQ, с помощью которой пользователи смогут расширить тактическую глубину, создав детально проработанную схему или подогнав расстановку и модель игры под события на поле.

Геймплей FC 25

Систему FC IQ дополнят новые игровые стили PlayStyles, которые были скопированы с матчей минувшего футбольного сезона, а также обновленная механика HypermotionV, получившая больше возможностей за счет искусственного интеллекта.

Выход FC 25 намечен на 27 сентября. Игра будет доступна в двух изданиях — стандартном и Ultimate.