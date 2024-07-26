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    EA рассказала о геймплее FC 25

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    Компания Electronic Arts выпустила трейлер FC 25, посвященный геймплею. В ролике разработчики рассказали о ключевых особенностях, которые появятся в симуляторе.

    FC 25
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    FC 25

    В центре внимания новой презентации оказалась технология FC IQ, с помощью которой пользователи смогут расширить тактическую глубину, создав детально проработанную схему или подогнав расстановку и модель игры под события на поле.

    Геймплей FC 25

    Систему FC IQ дополнят новые игровые стили PlayStyles, которые были скопированы с матчей минувшего футбольного сезона, а также обновленная механика HypermotionV, получившая больше возможностей за счет искусственного интеллекта.

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    • Выход FC 25 намечен на 27 сентября. Игра будет доступна в двух изданиях — стандартном и Ultimate.

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