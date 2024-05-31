ПК-версию God of War: Ragnarök и ремейк Silent Hill 2 показали на State of Play

Среди всех анонсов и показов в рамках шоубольшую часть внимания перетянули на себя презентации двух крупных тайтлов —для ПК и ремейкот Konami.

Версия God of War: Ragnarök для ПК выйдет в публичный доступ 19 сентября, при этом на момент релиза игра предусматривает региональные ограничения в Steam, включая Казахстан.

God of War: Ragnarök

ПК-версию экшена обещают выкатить с неограниченным фреймрейтом, поддержкой широких мониторов, а также с бесплатным дополнением Valhalla.

Создатели ремейка Silent Hill 2 для State of Play подготовили серию новых роликов, включая длинную демонстрацию геймплея.

Silent Hill 2

Показ игрового процесса вместил в себя кадры с исследованиями, боевой механикой и персонажами — Марию, Лорой и Анджелой.

Выход Silent Hill 2 намечен на 8 октября. Игра появится на PlayStation 5 и ПК, а также будет доступна по предзаказу в нескольких изданиях, в том числе и Deluxe Edition с ранним доступом на 48 часов.