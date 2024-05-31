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  • 10:26
    • ПК-версию God of War: Ragnarök и ремейк Silent Hill 2 показали на State of Play
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    ПК-версию God of War: Ragnarök и ремейк Silent Hill 2 показали на State of Play

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    Среди всех анонсов и показов в рамках шоу State of Play большую часть внимания перетянули на себя презентации двух крупных тайтлов — God of War: Ragnarök для ПК и ремейк Silent Hill 2 от Konami.

    God of War: Ragnarök
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    God of War: Ragnarök

    Версия God of War: Ragnarök для ПК выйдет в публичный доступ 19 сентября, при этом на момент релиза игра предусматривает региональные ограничения в Steam, включая Казахстан.

    God of War: Ragnarök

    ПК-версию экшена обещают выкатить с неограниченным фреймрейтом, поддержкой широких мониторов, а также с бесплатным дополнением Valhalla.

    Создатели ремейка Silent Hill 2 для State of Play подготовили серию новых роликов, включая длинную демонстрацию геймплея.

    Silent Hill 2

    Показ игрового процесса вместил в себя кадры с исследованиями, боевой механикой и персонажами — Марию, Лорой и Анджелой.

    Выход Silent Hill 2 намечен на 8 октября. Игра появится на PlayStation 5 и ПК, а также будет доступна по предзаказу в нескольких изданиях, в том числе и Deluxe Edition с ранним доступом на 48 часов.

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