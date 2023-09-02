CD Projekt Red рассказала, что войдет в бесплатный патч Cyberpunk 2077

В связи со скорым релизом самого крупного дополнения в истории Cyberpunk 2077 —— компаниярассказала, что войдет в бесплатный

На представленной ниже инфографике показаны улучшения в рамках Update 2.0 — они будут бесплатными — и элементы, которые добавят в платный DLC. В частности, в базовом комплекте обещают переработанные механики, перки, интерфейс.

Инфографика обновлений Cyberpunk 2077 CD Projekt Red

Также в патч для Cyberpunk 2077 добавят более натуральный ИИ персонажей, а также модернизированные системы полицейских и транспорта. В последнем ожидается появление возможности стрелять из авто и устанавливать на него оружие.

С улучшенными наградами игрок получит больший стимул к выполнению заданий, а путешествие по Найт-Сити станет еще приятнее с новой радиостанцией.

Выход Phantom Liberty и, вероятно, Update 2.0 намечен на 26 сентября. Улучшения будут доступны владельцам ПК и текущих версий консолей.