Yuke’s показала новый трейлер AEW Fight Forever

MJF в AEW Fight Forever Фото: YouTube
В 30-секундном видео разработчики показали спотлайт с участием одного из ведущих бойцов промоушена AEW — Максвелла Джейкоба Фридмана (англ. MJF), с которым на ринге соперничает Адам Пейдж.
Трейлер AEW Fight Forever
В трейлере были показаны коронные приемы и характерный стиль поведения бойцов, в частности, читерский прием Фридмана. Вероятно, это станет одной из киллер-фич файтинга.
AEW Fight Forever — будущий симулятор реслинга от Yuke’s, релиз которого состоится на всех доступных игровых платформах.