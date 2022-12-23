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    Yuke’s показала новый трейлер AEW Fight Forever

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    Студия Yuke’s выкатила новый видеоролик, посвященный будущему проекту AEW Fight Forever.

    MJF в AEW Fight Forever
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    MJF в AEW Fight Forever

    В 30-секундном видео разработчики показали спотлайт с участием одного из ведущих бойцов промоушена AEW — Максвелла Джейкоба Фридмана (англ. MJF), с которым на ринге соперничает Адам Пейдж.

    Трейлер AEW Fight Forever

    В трейлере были показаны коронные приемы и характерный стиль поведения бойцов, в частности, читерский прием Фридмана. Вероятно, это станет одной из киллер-фич файтинга.

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    • AEW Fight Forever — будущий симулятор реслинга от Yuke’s, релиз которого состоится на всех доступных игровых платформах.

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