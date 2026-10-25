В матче 8-го тура французской Лиги 1 « Монако » и « Лилль » сыграли вничью 1:1.
На точный удар Итана Мбаппе на 24-й минуте хозяева ответили голом Эдана Диопа на 74-й минуте.
Отметим, что «Лилль» с 66-й минуты играл в меньшинстве из-за удаления Ньянзу Куасси.
Россиянин Александр Головин провел на поле 90 минут и не смог отметиться результативными действиями.
«Лилль» набрал 15 очков и поднялся на 1-е место в турнирной таблице, «Монако» (15) — второй.
Результат матча
МонакоМонако1:1ЛилльЛилль
0:1 Этан Мбаппе 24' 1:1 Эдан Диоп 74'
Монако: Лукаш Градецки, Вандерсон, Джордан Тезе, Флавиу Назинью, Денис Закария (Эдан Диоп 46'), Мамаду Кулибали (Маттис Аблин 46'), Александр Головин, Ибу Сане, Ламин Камара, Ансумане Фати (Mathys Detourbet 15'), Парис Бруннер
Лилль: Берке Озер, Ромен Перро, Алешандро Рибейро, Танги Ньянзу, Натан Нгой, Хакон-Арнар Харальдссон (Angel Yondjo 81'), Этан Мбаппе (Максима Адеаган Гоффи 69'), Набиль Бенталеб (Мауритс Кергор 80'), Бенжамен Андре, Сориба Диауне (Isaac Cossier 63'), Ngal'ayel Mukau
Жёлтые карточки: Мамаду Кулибали 32', Mathys Detourbet 57', Вандерсон 90+2' — Хакон-Арнар Харальдссон 34', Ромен Перро 67', Максима Адеаган Гоффи 90+3', Берке Озер 90+5'
Красная карточка: Танги Ньянзу 67' (Лилль)