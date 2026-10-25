«Лилль» набрал 15 очков и поднялся на 1-е место в турнирной таблице, «Монако» (15) — второй.

Россиянин Александр Головин провел на поле 90 минут и не смог отметиться результативными действиями.

Отметим, что «Лилль» с 66-й минуты играл в меньшинстве из-за удаления Ньянзу Куасси.

На точный удар Итана Мбаппе на 24-й минуте хозяева ответили голом Эдана Диопа на 74-й минуте.

В матче 8-го тура французской Лиги 1 « Монако » и « Лилль » сыграли вничью 1:1.

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