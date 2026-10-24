Защитник «Барселоны» Пау Кубарси поделился ожиданиями от предстоящего матча 10-го тура испанской Примеры против «Реала» и затронул тему поражения от «Пари Сен-Жермен» (2:4) в Лиге чемпионов.

Пау Кубарси globallookpress.com

«Мы сохраняем спокойствие, знаем, что должны делать и не забываем о тех сильных сторонах, которые у нас есть. У нас хорошая динамика, а ещё мы понимаем, над чем необходимо поработать. Осознаём, что сможем достичь хорошего результата, если всё сделаем правильно. Мы играем дома, поэтому тем более постараемся выложиться по максимуму. Наша команда очень хорошо вошла в этот сезон, но после игры с "ПСЖ" настроение у нас было несколько хуже, нам нужно продолжать свой путь», — приводит слова Кубарси Goal.com со ссылкой на DAZN.

К предстоящему «Эль-Класико» каталонский клуб подходит в качестве единоличного лидера Примеры. «Барселона» возглавляет турнирную таблицу с 27 набранными очками в девяти матчах, одержав победы во всех встречах текущего розыгрыша Ла Лиги.

«Реал Мадрид» располагается на третьей строчке с 21 баллом в активе. Встреча соперников пройдет 25 октября на стадионе «Спотифай Камп Ноу» в Барселоне.