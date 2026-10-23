Американская инвестиционная компания Pitchwise Holdings вошла в капитал испанской «Валенсии», выкупив 42% акций.

Питер Лим — президент клуба globallookpress.com

Общая оценка клуба в рамках сделки составила 1,25 млрд евро. В эту сумму включены все активы: мужские и женские команды, действующий стадион «Месталья» (49 000 мест) и строящаяся арена «Ноу-Месталья».

После завершения работ новый стадион станет одним из крупнейших в Европе и сможет принимать более 70 000 зрителей.

Помимо доли в капитале, Pitchwise направит в клуб 100 млн евро нового капитала, которые будут доступны для немедленных прямых инвестиций.

Сингапурская Meriton Holdings Питера Лима останется мажоритарным акционером, а его сын Кит Лим сохранит за собой пост президента «Валенсии».