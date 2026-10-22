Французское издание Le Parisien подвело итоги игры Матвея Сафонова в матче 3-го тура общего этапа Лиги чемпионов против «Барселоны» (4:2), оценив действия 27-летнего российского вратаря.

Матвей Сафонов globallookpress.com

«Неудачные позиции Матвея Сафонова, при том что в остальном он действовал безупречно, в эпизодах с двумя голами "Барселоны" наводят на мысль, что их можно было избежать. Его неспособность надёжно прикрывать ближнюю штангу остаётся слабым местом на самом высоком уровне. Однако, учитывая прогресс в игре ногами, который он демонстрирует на протяжении нескольких недель, ничего нельзя считать окончательным.

Россиянин, который в итоге выступает на высшем уровне лишь около десяти месяцев, уже заметно изменился. Как и от любого другого игрока парижского состава, нельзя требовать владения всеми навыками менее чем за год регулярных выступлений», — говорится в статье Le Parisien.