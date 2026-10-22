Российский футбольный союз (РФС) рассматривает возможность товарищеского матча со сборной США в 2027 году, пишет телеграм‑канал «ЭкСпорт Клипина» со ссылкой на генерального секретаря РФС Максима Митрофанова.

Валерий Карпин globallookpress.com

Это связано с нормализацией отношений между странами в последнее время и контактов на дипломатическом уровне.

США сейчас находится на 16‑й строчке в рейтинге ФИФА, а Россия располагается на 35‑м месте.

В ноябре команда Валерия Карпина проведёт товарищеские игры с Узбекистаном (в гостях) и с Венесуэлой (дома).