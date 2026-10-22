Интерес к возможному назначению Нагельсманна возник на фоне неудачного старта манкунианцев в новом сезоне. После семи туров чемпионата Англии «Манчестер Юнайтед» занимает лишь 14-е место в турнирной таблице, что усиливает давление на тренерский штаб.

По информации The Telegraph, немецкий специалист заинтересован в работе с «Манчестер Юнайтед», если руководство клуба решит расстаться с Майклом Карриком .

Бывший главный тренер «Баварии» и сборной Германии Юлиан Нагельсманн может продолжить карьеру в АПЛ.

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