Бывший капитан сборной России Александр Мостовой в ироничной манере пошутил над полузащитником «Галатасарая» Алексеем Батраковым.
После забитого гола в ворота «Лилля» (4:2) в игре ЛЧ многие болельщики турецкого клуба стали называть 21‑летнего игрока «русским князем».
«Если честно, не видел и не слышал, что там кричали болельщики, но думаю, рановато пока ему в князья. Пусть ещё чуть‑чуть поиграет, пока рано. Алексей только начинает свою футбольную карьеру. В России есть только „Царь“, вы же знаете», — цитирует Мостового «СЭ».