Стамбульский «Галатасарай» намерен обсудить с московским ЦСКА возможный переход полузащитника Матвея Кисляка. По информации турецкого издания Fotomac, переговоры между клубами могут начаться в ближайшее время.

Матвей Кисляк globallookpress.com

Ранее сообщалось, что главный тренер «Галатасарая» Окан Бурук заинтересован в приглашении российского футболиста. Турецкий клуб планирует укрепить конкуренцию в средней линии и рассматривает кандидатуру Кисляка в качестве одного из вариантов усиления состава в зимнее трансферное окно.

21-летний полузащитник выступает за ЦСКА и в текущем сезоне РПЛ провёл 11 матчей, в которых отдал две голевые передачи.