Полузащитник «Манчестер Сити» Фил Фоден признан лучшим игроком недели по итогам 3-го тура общего этапа Лиги чемпионов УЕФА. Пресс-служба союза официально подтвердила награждение футболиста в своих социальных сетях.
20 октября в домашнем поединке против греческого АЕКа 26-летний англичанин оформил хет-трик и помог своей команде одержать победу со счетом 5:1.
В борьбе за индивидуальную награду Фоден опередил аргентинского полузащитника итальянского «Комо» Нико Паса, шотландского хавбека неаполитанского «Наполи» Скотта Мактоминея и юного вингера английского «Ливерпуля» Рио Нгумоа.