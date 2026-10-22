В борьбе за индивидуальную награду Фоден опередил аргентинского полузащитника итальянского «Комо» Нико Паса , шотландского хавбека неаполитанского «Наполи» Скотта Мактоминея и юного вингера английского «Ливерпуля» Рио Нгумоа .

20 октября в домашнем поединке против греческого АЕКа 26-летний англичанин оформил хет-трик и помог своей команде одержать победу со счетом 5:1.

Полузащитник «Манчестер Сити» Фил Фоден признан лучшим игроком недели по итогам 3-го тура общего этапа Лиги чемпионов УЕФА. Пресс-служба союза официально подтвердила награждение футболиста в своих социальных сетях.

2.06

Прогнозы•Завтра 22:00 «Ипсвич» — «Ноттингем Форест». Прогноз и ставка «Трактористы» проедутся по «лесникам»?

Футбол• Сегодня 22:54 «Бешикташ» — «Кристал Пэлас»: онлайн, прямая трансляция матча Лиги Европы

Футбол• Сегодня 22:51 «Борнмут» — «Милан»: онлайн, прямая трансляция матча Лиги Европы

Футбол• Сегодня 14:07 АПЛ соблазнов: «Сити» сжульничал, но так создана лига

Футбол• Сегодня 11:53 Обратная сторона «Золотого мяча»: инсайды, бойкоты и тайны главной футбольной премии

Главные темы сейчас

Футбол• Сегодня 08:25 Вратарям тут не место: почему «Золотой мяч» достается полевым игрокам

Футбол• Вчера 11:41 Худший старт за 40 лет: кто может заменить Каррика в «Манчестер Юнайтед»

Футбол• Вчера 08:35 Окольными путями: аукнется ли подделка тренерской лицензии звездным латиноамериканцам?

Футбол• 20/10/2026 08:20 Как спасти сезон «МЮ»: Фернандеш должен сесть в запас

Футбол• 20/10/2026 11:04 Рейтинг силы ЛЧ: 10 главных претендентов на победу перед топ-матчами 3-го тура

Выбор читателей

Бои• 20/10/2026 16:30 Не пожал руку Дане Уайту и упал лицом вниз. Бакли навсегда покинул чемпионскую гонку UFC

Футбол• 17/10/2026 04:56 «Барса», берегись! «Бетис» Иско и Пеллегрини готов бросить вызов лидеру

Футбол• Сегодня 02:22 «Реал» разгромил «Лейпциг» перед класико: Куртуа спасал, Гюлер снова блистал

Футбол• 18/10/2026 04:41 Прощения мало: Инфантино все еще рискует покинуть ФИФА

Футбол• 19/10/2026 02:16 «Реал» разнёс «Севилью» перед класико: Моуринью неплохо справляется и без Винисиуса

Самое интересное

Футбол• 18/07/2026 07:13 Последний ЧМ? Кейн и Англия остановились в шаге от триумфа

Бои• 17/07/2026 16:13 Пимблетт vs Топурия: громче этой вывески в легком весе UFC просто нет

Футбол• 16/07/2026 10:42 Тактическое самоубийство: как Тухель собственноручно лишил Англию финала ЧМ-2026

Бои• 16/07/2026 13:53 Реванш с Гейджи, месть Оливейре или борьба с Царукяном — что ждет Холлоуэя после UFC 329?