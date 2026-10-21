«ЛАСК» на выезде обыграл «Спортинг» в матче 3-го тура основного этапа Лиги чемпионов — 3:2.
Голами в составе победителей отличились Кристоф Ланг (15'), Саша Каладжич (63') и Криштоф Данек (68'). Дубль у хозяев оформил Луис Суарес (5', 89').
Результат матча
СпортингЛиссабон2:3ЛАСКЛинц
1:0 Луис Суарес 5' пен. 1:1 Кристоф Ланг 15' 1:2 Sasa Kalajdzic 63' 1:3 Карел Поезны 68' 2:3 Луис Суарес 89'
Спортинг: Иван Фреснеда, Куарежма, Гонсалу Инасиу, Максимилиано Араухо, Жоау Симоэш, Серхи Альтмира, Исса Думбия (Фотис Иоаннидис 80'), Джени Катамо (Jesse Derry 79'), Луис Суарес, Нестори Иранкунда (Луис Гильерме 79'), Kaique Pereira Azarias
ЛАСК: Лукас Юнгвирт (Тобиас Шютценауэр 52'), Иван Дибанго, Каспер Йоргенсен (Флориан Флеккер 83'), Жуан Виктор Торнич, Ксавье Мбуямба, Кристоф Ланг (Алессандро Шёпф 66'), Карел Поезны, Саша Хорват (Сэмюэл Адениран 66'), Роберт Любичич, Андрес Андраде, Sasa Kalajdzic (Мозес Усор 83')
Жёлтые карточки: Исса Думбия 64', Жоау Симоэш 65' — Кристоф Ланг 33', Саша Хорват 45', Sasa Kalajdzic 72', Тобиас Шютценауэр 89', Карел Поезны 90+1'
«ЛАСК» поднялся на 24-е место в турнирной таблице, набрав 3 балла. «Спортинг» с 6 очками расположился на 12-й строчке.