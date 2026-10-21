«ЛАСК» поднялся на 24-е место в турнирной таблице, набрав 3 балла. «Спортинг» с 6 очками расположился на 12-й строчке.

Голами в составе победителей отличились Кристоф Ланг (15'), Саша Каладжич (63') и Криштоф Данек (68'). Дубль у хозяев оформил Луис Суарес (5', 89').

«ЛАСК» на выезде обыграл «Спортинг» в матче 3-го тура основного этапа Лиги чемпионов — 3:2.

1.83

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