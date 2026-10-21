«Реал» на своем поле одержал победу над «РБ Лейпцигом» в матче 3-го тура основного этапа Лиги чемпионов — 4:1.
Забитыми мячами у победителей отметились Бернарду Силва (44'), Арда Гюлер (52'), Килиан Мбаппе (83') и Ян Дьоманде (87'). Гол престижа у гостей забил Тилиам Гомис на 85-й минуте.
Результат матча
Реал МадридМадрид4:1РБ ЛейпцигЛейпциг
1:0 Бернарду Силва 44' 2:0 Арда Гюлер 52' 3:0 Килиан Мбаппе 83' 3:1 Тидиам Гомис 85' 4:1 Ян Дьоманде 87'
Реал Мадрид: Тибо Куртуа, Антонио Рюдигер, Федерико Вальверде, Бернарду Силва, Эдуардо Камавинга, Арда Гюлер (Браим Диас 78'), Джуд Беллингем (Эндрик 88'), Дин Хейзен, Винисиус Жуниор (Ян Дьоманде 70'), Килиан Мбаппе (Карлос Эспи 88'), Alvaro Fernandez Carreras (Марк Кукурелья 70')
РБ Лейпциг: Мартен Вандевордт, Кастелло Люкеба, Вилли Орбан, Кристофер Нкунку (Кристоф Баумгартнер 78'), Браян Груда (Andrija Maksimovic 63'), Николас Зайвальд, Нейл Эль-Айнауи (Рокко Райтц 64'), Давид Раум (Тидиам Гомис 73'), Боте Баку, Антонио Нуса (Макс Финкгрефе 73'), Romulo Jose Cardoso da Cruz
Жёлтые карточки: Alvaro Fernandez Carreras 68' — Рокко Райтц 70'
«Реал» расположился на четвертом месте в турнирной таблице, набрав 9 очков. «Лейпциг» с 3 баллами расположился на 30-й строчке.