«Реал» на своем поле одержал победу над «РБ Лейпцигом» в матче 3-го тура основного этапа Лиги чемпионов — 4:1.

Забитыми мячами у победителей отметились Бернарду Силва (44'), Арда Гюлер (52'), Килиан Мбаппе (83') и Ян Дьоманде (87'). Гол престижа у гостей забил Тилиам Гомис на 85-й минуте.

Результат матча

Реал Мадрид Мадрид 4:1 РБ Лейпциг Лейпциг

1:0 Бернарду Силва 44' 2:0 Арда Гюлер 52' 3:0 Килиан Мбаппе 83' 3:1 Тидиам Гомис 85' 4:1 Ян Дьоманде 87'

Реал Мадрид: Тибо Куртуа, Антонио Рюдигер, Федерико Вальверде, Бернарду Силва, Эдуардо Камавинга, Арда Гюлер ( Браим Диас 78' ), Джуд Беллингем ( Эндрик 88' ), Дин Хейзен, Винисиус Жуниор ( Ян Дьоманде 70' ), Килиан Мбаппе ( Карлос Эспи 88' ), Alvaro Fernandez Carreras ( Марк Кукурелья 70' )

РБ Лейпциг: Мартен Вандевордт, Кастелло Люкеба, Вилли Орбан, Кристофер Нкунку ( Кристоф Баумгартнер 78' ), Браян Груда ( Andrija Maksimovic 63' ), Николас Зайвальд, Нейл Эль-Айнауи ( Рокко Райтц 64' ), Давид Раум ( Тидиам Гомис 73' ), Боте Баку, Антонио Нуса ( Макс Финкгрефе 73' ), Romulo Jose Cardoso da Cruz

Жёлтые карточки: Alvaro Fernandez Carreras 68' — Рокко Райтц 70'