Бывший защитник «Ахмата» Андрей Семенов высказался о возможном переходе Магомеда Оздоева в «Краснодар».

Магомед Оздоев globallookpress.com

«Считаю Оздоева отличным футболистом, который хорошо проявлял себя и в Греции, и в России. Удивительно, что его не вызывали в сборную России, когда вызывали всех подряд, а его — нет. Это очень странно, может быть, в этом кроется какая-то личная история. А вообще такие люди, как Магомед, приносят пользу российскому футболу, и за такими игроками наблюдать всегда приятно», — цитирует Семенова «Советский спорт».

В настоящий момент Оздоев находится в статусе свободного агента после ухода из греческого ПАОКа.

Напомним, что Оздоев пополнил состав ПАОКа в 2023-м году. За это время хавбек принял участие в 141 матче «орлов», в которых забил 18 голов и отдал девять результативных передач.