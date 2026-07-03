Российский полузащитник Магомед Оздоев может продолжить карьеру в « Краснодаре ». Об этом сообщает « Чемпионат ».

Магомед Оздоев globallookpress.com

Краснодарцы предложили футболисту контракт на два года. В настоящий момент он находится в статусе свободного агента после ухода из греческого ПАОКа.

Напомним, что Оздоев пополнил состав ПАОКа в 2023-м году. За это время хавбек принял участие в 141 матче «орлов», в которых забил 18 голов и отдал девять результативных передач.

«Краснодар» в прошлом сезоне РПЛ занял второе место и стал серебряным призером.