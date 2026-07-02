Центральный полузащитник «Сельты» Илайш Мориба может летом пополнить состав «Астон Виллы».

Илайш Мориба globallookpress.com

Как сообщает портал Football Insider, бирмингемцы предлагают за 23‑летнего игрока 17,5 млн евро, тогда как галисийцы намерены выручить за него не менее 29 млн евро. Сейчас между клубами идут активные переговоры о сумме трансфера.

Мориба является воспитанником «Барселоны», за основной состав которой сыграл в 18‑летнем возрасте, но закрепиться не смог. Дальше в его карьере были «РБ Лейпциг», «Валенсия», «Хетафе».

В минувшем сезоне он провёл 48 матчей за «Сельту» во всех турнирах, забил 2 мяча и сделал 4 ассиста. Портал Transfermarkt оценивает его в 15 млн евро.