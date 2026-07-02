Известный в прошлом полузащитник и тренер сборной России Игорь Корнеев считает, что Бельгия на ЧМ-2026 играет в скучный футбол и выступил с критикой их наставника Руди Гарсию.

Юри Тилеманс globallookpress.com

К 86-й минуте Бельгия уступила Сенегалу в 1/16 финала ЧМ-2026 со счетом 0:2, но нашла в себе силы перевести игру в овертайме, где и вырвала победу после пенальти на 120+5-й минуте в исполнении Юри Тилеманса.

«Бельгия 85 минут просто смотрела футбол. У Сенегала было достаточно моментов, чтобы закрыть игру. Но футбольный бог решил поиграть на нервах у всех. Болельщики Бельгии готовы были вернуться на родину и обсуждать, насколько бездарна команда. И тут случилось чудо по имени Лукаку. Он вернул команду, он положил начало драматургии. Сенегал не заслуживал вылета.

Это не тренерская победа Руди Гарсии, просто так сложилось. Но сумасшедшим бредом выглядят его слова после игры о том, что к ним пришла уверенность из‑за того, что Сенегал хотел удержать счет. Это откуда такая история? Бельгия с ним играет в скучнейший футбол. Если два человека в течение игры не выполняют вообще ничего, молодец, что он их заменил. Лукаку выходит и делает разницу. Можно назвать стопроцентным пенальти на последних секундах встречи, если рассмотреть динамику эпизода. И стальные нервы у Тилеманса, его удар с точки в девятку был неберущимся. Он феноменально прибавил. Он лидер бельгийцев, художник. Потрясающий мастер!

Все больше американских футболистов выходят на мировую арену, играют в Европе, их лига MLS бурно развивается. Они всегда были боевитыми. Под руководством Почеттино мы видим структуру и порядок. Они не будут удерживать счет, а разрывать до конца. Я на 70% уверен в том, что в 1/8 финала они пройдут Бельгию. А чемпионом мира станет Франция», — сказал Корнеев в эфире «Матч ТВ».