Главный тренер сборной Бельгии Руди Гарсия остался доволен характером своей команды, которая уступила 0:2 по ходу встречи 1/16 финала ЧМ‑2026 с Сенегалом (3:2, д. в.), но смогла в итоге выиграть.

Руди Гарсия globallookpress.com

«В футболе возможно всё, если в это верить. Сила сборной Бельгии заключается и в футболистах, выходящих на замену, потому что невозможно добиваться результата только одиннадцатью игроками. Ещё по ходу первого тайма мы внесли необходимые коррективы: слишком часто пытались обострять из глубины, хотя в этом не было необходимости. Мы исправили это, игра стала лучше, даже несмотря на второй пропущенный мяч», — цитирует официальный сайт ФИФА слова французского специалиста.

Решающий мяч на 120+5‑й минуте забил Юри Тилеманс с пенальти. Соперником Бельгии в 1/8 финала будет США. Встреча состоится 7 июля в 3:00 (мск).