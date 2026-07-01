Бразильский защитник Игор Ногейра продолжит карьеру в «Ростове», перейдя на правах свободного агента.

Игор Ногейра fc-rostov.ru

Последним клубом 31‑летнего футболиста был азербайджанский «Сабах», за который он выступал с лета 2024 года. В минувшем сезоне он провёл за него 35 матчей и забил 2 мяча.

Также в карьере Ногейры были португальские «Шавиш», «Санта‑Клара», «Жил Висенте», бразильские «Жувентуде», «Фигейренсе», «Флуминенсе» и мексиканский «Масатлан».

По итогам прошлого сезона «Ростов» финишировал на 10‑й строчке в таблице РПЛ.