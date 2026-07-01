1 июля в 23:00 мск стартует матч 1/16 финала плей-офф чемпионата мира, в котором сойдутся сборные Бельгии и Сенегала. О том, где и как смотреть игру, расскажем в этом анонсе.

Бельгия имела трудности в группе G. Помимо ничьи с Египтом (1:1), у нее была нулевая с Ираном. Эти результаты обязали бельгийцев к победе в последнем туре. К счастью соперником была Новая Зеландия и «красные дьяволы» оформили уверенную викторию со счетом 5:1. Это позволило им пройти в плей-офф с первой строчки.

Сборная Сенегала в последний момент вырвала путевку в плей-офф. Команда проиграла Франции (1:3) и Норвегии (2:3). В третьем туре «Львы Теранги» разгромили сборную Ирака 5:0 и смогли выйти из группы с третьей позиции, заняв 8-е место в рейтинге третьих команд турнира.

Хоть бельгийцам дают больше шансов на успех, Сенегал точно не стоит списывать со счетов. Финалист Кубка африканских наций однозначно доставит проблем «красным дьяволам».

Прогнозы и ставки

Информация для ставок:

Эксперты LiveSport.Ru уверены, что Сенегал просто так не отпустит Бельгию и навяжет ей борьбу. Подробнее о ставках в этом прогнозе.

Коэффициенты букмекеров: 2.15 на победу сборной Бельгии, 3.75 на победу сборной Сенегала, 1.60 и 2.35 на проход команд в 1/8 финала плей-офф.

Искусственный интеллект предсказал победу сборной Бельгии со счетом 2:0.

Трансляция матча

Прямую трансляцию матча Бельгия — Сенегал смотрите на LiveCup.Run.

А прямо здесь , на LiveSport.Ru, вы можете следить за ходом матча Бельгия — Сенегал в подробном онлайн-репортаже.