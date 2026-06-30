30 июня в 04:00 мск состоится матч 1/16 финала плей-офф чемпионата мира между сборными Нидерландов и Марокко. О том, где и как смотреть игру, далее в этом анонсе.

Сборная Нидерландов — одна из самых результативных команд группового этапа с 10 голами на счету. Коллектив Рональда Кумана сыграл вничью с Японией (2:2), победил Швецию (5:1) и Тунис (3:1). Набрав 7 очков, «оранжевые» вышли в плей-офф с первой строчки группы F.

Сборная Марокко — вторая команда квартета С. Победитель Кубка африканских наций уступил Бразилии лишь по разнице голов. В очной встрече марокканцы сыграли с бразильцами вничью 1:1, а выход в плей-офф команда оформила благодаря победам над Шотландией (1:0) и Гаити (4:2).

Это будет вторая встреча команд на мундиалях, но первая в рамках плей-офф.

Прогнозы и ставки

Информация для ставок:

На LiveSport.Ru рассказали, будет ли матч результативным. Победит ли сборная Нидерландов, можно узнать в прогнозе экспертов.

Коэффициенты букмекеров: 2.33 — победа сборной Нидерландов, 3.50 — победа сборной Марокко, 1.63 и 2.30 — проход команд в 1/8 финала плей-офф.

По прогнозу ИИ, будет нулевая ничья.

Трансляция матча

Прямую трансляцию матча Нидерланды — Марокко смотрите на LiveCup.Run.

А прямо здесь , на LiveSport.Ru, вы можете следить за ходом матча Нидерланды — Марокко в подробном онлайн-репортаже.