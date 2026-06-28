Руководитель селекционной службы «Краснодара» Максим Бузникин объяснил причину возвращения в клуб полузащитника Даниила Уткина.

Даниил Уткин (с мячом) globallookpress.com

«Даниил Уткин — наш воспитанник. Мы хотели дать ему шанс перезапуститься. Надеюсь, он им воспользуется», — сказал Бузникин «СЭ».

26‑летний хавбек вырос в академии «Краснодара» и выступал за этот клуб с 2018 по 2021 год, став кандидатом в сборную России. Позже в его карьере были «Ахмат», «Ростов», «Балтика» и «Торпедо».

Всего Уткин сыграл за «быков» 64 матча, забил 7 мячей и сделал 3 ассиста.