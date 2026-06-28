Полузащитник сборной Колумбии Хамес Родригес поделился мнением о капитане национальной команды Португалии Криштиану Роналду и отметил его профессионализм.

Криштиану Роналду globallookpress.com

Колумбиец рассказал, что поддерживает хорошие отношения с португальским форвардом и считает его не только выдающимся футболистом, но и отличным человеком. Хамес вспомнил период совместных выступлений за мадридский «Реал», когда он часто бывал в доме у Роналду.

«Это великий пример. Просто посмотрите на то, в какой форме он держит себя в 41 год. Я им восхищаюсь», — заявил Родригес Ole.

Португалия в 1/16 финала ЧМ-2026 сыграет против Хорватии, а Колумбия встретится со сборной Ганы.