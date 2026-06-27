Главный тренер «Торпедо» Александр Сторожук высказался о победе над «Динамо» (2:0) в товарищеском матче.

Александр Сторожук torpedo.ru, torpedo.ru/

«Нам противостоял хороший соперник. Дело в настрое. Мы регулярно обсуждаем настрой, но когда играем против команды Премьер-лиги, мы почему-то на эту тему даже не разговариваем — ребята сами выкладываются по полной. Думаю, мы наиграли на гол-два больше, были хорошие моменты, где-то чуть не хватило индивидуального мастерства», — приводит слова Сторожука пресс-служба «Торпедо».

Напомним, что «Торпедо» в прошлом сезоне Лиги PARI финишировало только на девятой строчке в турнирной таблице.