Руководитель селекционной службы «Краснодара» Максим Бузникин высказался о будущем в команде полузащитника Эдуарда Сперцяна.
«Существует вероятность, что Сперцян покинет команду, но также существует вероятность, что он останется. Ситуация 50/50.
Предложение из Саудовской Аравии? Пока официально не могу сказать, у меня нет такой информации. Но слухи такие ходят», — цитирует Бузникина « Матч ТВ».
Ранее была информация, что подписать Сперцяна хочет саудовский «Аль-Ахли», однако сам 25-летний армянский хавбек стремится продолжить карьеру в Европе.