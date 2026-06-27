Руководитель селекционной службы «Краснодара» Максим Бузникин высказался о будущем в команде полузащитника Эдуарда Сперцяна.

Эдуард Сперцян globallookpress.com

«Существует вероятность, что Сперцян покинет команду, но также существует вероятность, что он останется. Ситуация 50/50.

Предложение из Саудовской Аравии? Пока официально не могу сказать, у меня нет такой информации. Но слухи такие ходят», — цитирует Бузникина « Матч ТВ».

Ранее была информация, что подписать Сперцяна хочет саудовский «Аль-Ахли», однако сам 25-летний армянский хавбек стремится продолжить карьеру в Европе.