Генеральный директор «Ахмата» Ахмед Айдамиров высказался об интересе «Спартака» к хавбеку команды Максиму Самородову.

Максим Самородов globallookpress.com

«Многие клубы, и не только "Спартак", интересовались. В списке игроков, которые на выставлены трансфер, его нет. Но если будет предложение, которое устроит клуб и футболиста, мы рассмотрим его. У нас спрашивали несколько клубов, но это был разговор без цены. Ни с кем цены мы не обсуждали, вопрос был риторический: возможно ли? Возможно. На этом всё», — приводит слова Айдамирова « Матч ТВ ».

В минувшем сезоне на счету Самородова 34 матча во всех турнирах, в которых он забил пять мячей и сделал шесть результативных передач.