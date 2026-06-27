Голкипер «Пари Сен-Жермен» Ренато Марин продолжит карьеру в португальском «Насьонале», куда перейдет на правах аренды.

Ренато Марин globallookpress.com

О готовящемся переходе сообщает авторитетное французское издание Le Parisien. 19-летний итальянский вратарь бразильского происхождения присоединился к парижскому гранду летом 2025 года в статусе свободного агента после ухода из «Ромы». В минувшем сезоне молодой футболист получил немного игровой практики, приняв участие всего в трех официальных матчах французского клуба.

По информации источника, главный тренер «ПСЖ» Луис Энрике высоко оценивает потенциал Марина и рассчитывает на него в долгосрочной перспективе. Тем не менее на данном этапе карьеры юный страж ворот проигрывает конкурентную борьбу за место в составе российскому вратарю Матвею Сафонову и французу Люка Шевалье.