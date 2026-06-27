Бывший вратарь «Локомотива» Александр Фильцов высказался об игре вратаря сборной Уругвая Фернандо Муслеры на ЧМ-2026.

Фернандо Муслера globallookpress.com

«Муслера — вратарь высокого уровня, долго играл, но его карьера уже подходит к концу. В спорте нужно быть готовым здесь и сейчас. За былые заслуги его можно было взять в команду, отдать дань уважения, чтобы он был частью команды, но не основным — вторым или третьим вратарём. Серхио Рочет провел весь отборочный цикл за Уругвай, который пробился на чемпионат мира, но ему не дали быть первым номером на турнире. Есть взаимосвязь, которая вылилась в ошибки Муслеры и результаты команды.

Есть пример Очоа. Его позвали в сборную Мексики под закат карьеры, но не основным. Команда решила задачу в двух матчах группового этапа, появилась возможность отдать дань уважения голкиперу. Третий матч ничего не решал, а ему дали сыграть при своих трибунах. Можно привести сравнение с ситуацией Муслеры», — цитирует Фильцова «Советский спорт».

Сборная Уругвая набрала два очка в группе H и покинула турнир.