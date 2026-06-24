Полузащитник сборной Португалии Бруну Фернандеш высказался о дубле Криштиану Роналду в матче 2-го тура ЧМ-2026 против Узбекистана (5:0).

Криштиану Роналду globallookpress.com

«Всегда приятно сделать голевую передачу за национальную сборную, особенно на чемпионате мира, ведь это особенный турнир.

Для нашего капитана было важно забить. Мы рады, что он забил. Он — наш ключевой игрок в атаке. Мы очень рады за него.

Нам удалось забить много голов, и мы этому рады. Я здесь для того, чтобы помогать своим партнерам по команде — это часть моей игры, независимо от того, забиваю я сам или нет. Верю, что мой момент придет, и это случится именно тогда, когда команда будет в этом искренне нуждаться», — приводит слова Фернандеша ESPN.

После второго тура португальцы занимают второе место в группе К, набрав 4 очка. В третьем туре команда Роберто Мартинеса сыграет против Колумбии 28 июня в Майами, начало — в 02:30 мск.