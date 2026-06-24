Полузащитник сборной Португалии Бруну Фернандеш высказался о дубле Криштиану Роналду в матче 2-го тура ЧМ-2026 против Узбекистана (5:0).
«Всегда приятно сделать голевую передачу за национальную сборную, особенно на чемпионате мира, ведь это особенный турнир.
Для нашего капитана было важно забить. Мы рады, что он забил. Он — наш ключевой игрок в атаке. Мы очень рады за него.
Нам удалось забить много голов, и мы этому рады. Я здесь для того, чтобы помогать своим партнерам по команде — это часть моей игры, независимо от того, забиваю я сам или нет. Верю, что мой момент придет, и это случится именно тогда, когда команда будет в этом искренне нуждаться», — приводит слова Фернандеша ESPN.
После второго тура португальцы занимают второе место в группе К, набрав 4 очка. В третьем туре команда Роберто Мартинеса сыграет против Колумбии 28 июня в Майами, начало — в 02:30 мск.