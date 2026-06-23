Пресс-служба «Ростова» сообщила, что состав команды пополнил Даниил Голиков из «Краснодара».
Голкипер был арендован до конца следующего сезона.
«Даниил Голиков в составе "Ростова"! Вратарь "Краснодара" проведёт этот сезон в нашей команде. Даниил — выпускник академии ФК "Краснодар". За команду "Краснодар-2" провёл 43 матча, в 13 из них оставил ворота в неприкосновенности. Вторую половину сезона-2025/2026 провёл в аренде в ФК "Челябинск", где сыграл пять матчей. Рады приветствовать», — говорится в заявлении пресс-службы «Ростова».
«Ростов» занял десятое место в чемпионате России-2025/26, а краснодарцы завоевали серебряные медали.