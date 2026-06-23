Нападающий «Монако» и сборной США Фоларин Балогун может покинуть французский клуб в летнее трансферное окно.

Как сообщает The Athletic, 24-летний форвард привлек внимание нескольких команд из Англии и других ведущих европейских чемпионатов. При этом официальных предложений по футболисту пока не поступало, однако руководство «Монако» готово рассмотреть продажу игрока за сумму около 50 миллионов евро.

Интерес к Балогуну усилился после его успешного выступления на чемпионате мира 2026 года в составе сборной США. Американец стал одним из заметных игроков своей команды и привлек внимание потенциальных покупателей.

Балогун выступает за «Монако» с 2023 года. В минувшем сезоне нападающий провел 30 матчей в чемпионате Франции, в которых забил 13 голов и отдал четыре результативные передачи.