Бывший главный тренер сборной Турции Фатих Терим высказался о неудачном выступлении национальной команды на ЧМ-2026.

Сборная Турции globallookpress.com

Турецкая сборная потеряла шансы на выход в плей-офф уже после двух стартовых матчей группового этапа. Сначала команда Винченцо Монтеллы уступила Австралии, а затем проиграла Парагваю.

По мнению Терима, главной проблемой турецкой команды стала низкая эффективность в атаке. Специалист подчеркнул, что в распоряжении тренерского штаба есть футболисты высокого уровня, способные регулярно забивать, однако в решающие моменты игрокам не хватило точности и агрессии впереди.

«Нужно было действовать более активно в атаке. У Турции достаточно качественных игроков, которые умеют забивать, но их удары оказались недостаточно точными. Команда приложила слишком мало усилий для того, чтобы добиться победы», — цитирует Терима Hurriyet.