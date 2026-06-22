Во втором туре чемпионата мира встретятся сборные Аргентины и Австрии. Команды сыграют 22 июня в Арлингтоне, США, на «ЭйТи-энд-Ти Стэдиум». Начало встречи в 20:00 мск. Расскажем, где и как смотреть эту игру.

После первого тура обе команды подтвердили предположения, выйдя вперед в борьбе за плей-офф. Аргентина добыла 3 очка, выиграв 3:0 у Алжира. Австрия со счетом 3:1 победила Иорданию.

Вторая победа в группе дает возможность досрочно выйти в плей-офф. Аргентина, по мнению экспертов, имеет больше шансов на успех. Однако австрийцы выиграли 4 матча подряд и вряд ли намерены просто так отпустить «альбиселесте» вперед. Сумеют ли действующие чемпионы мира решить сегодня вопрос о плей-офф?

Прогнозы и ставки

Информация для ставок:

На LiveSport.Ru можно ознакомиться с прогнозами экспертов. Ставка за 2.29 доступна здесь. Ставку за 1.99 можно узнать тут.

Коэффициенты букмекеров: 1.48 на победу сборной Аргентины, 4.40 — на ничью,7.70 на победу сборной Австрии.

Искусственный интеллект сделал предсказание, спрогнозировав победу Аргентины со счетом 2:0.

Трансляция матча

Прямую трансляцию матча Аргентина — Австрия можно посмотреть на LiveCup.Run.

А прямо здесь , на LiveSport.Ru, вы можете следить за ходом матча Аргентина — Австрия в подробном онлайн-репортаже.