Главный тренер сборной Турции Винченцо Монтелла уже в ближайшее время может быть отправлен в отставку, сообщает авторитетный журналист Николо Скира.

Винченцо Монтелла globallookpress.com

Причиной такого решения являются неудовлетворительные результаты итальянского специалиста на чемпионате мира 2026 года.

После двух туров у Турции нет ни одного очка, и команда уже лишилась шансов пройти в плей‑офф. Сначала было поражение от Австралии (0:2), а затем от Парагвая (0:1). При этом турки владели преимуществом в обеих встречах.

Теперь Турции остался лишь матч престижа с США в 3‑м туре 26 июня в 5:00 (мск).