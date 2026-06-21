В матче второго тура группового этапа чемпионата мира сборная Германии выиграла у команды Кот-д'Ивуара со счетом 2:1.
Открыли счет в этой игре ивуарийцы на 30-й минуте благодаря голу Франка Кесси.
Восстановить статус-кво немцы смогли на 68-й минуте усилиями Дениза Ундава, а на 90+4-й минуте он же принес победу европейской сборной.
Результат матча
ГерманияБерлин2:1Кот-д ИвуарЯмусукро
0:1 Франк Кессье 30' 1:1 Дениз Ундав 68' 2:1 Дениз Ундав 90+4'
Германия: Мануэль Нойер, Йозуа Киммих, Жонатан Та, Нико Шлоттербек (Антонио Рюдигер 45'), Натаниэль Браун, Феликс Нмеча, Александар Павлович (Надим Амири 60'), Лерой Зане (Джейми Левелинг 60'), Джамал Мусиала (Дениз Ундав 60'), Флориан Вирц, Кай Хаверц (Леон Горецка 85')
Кот-д Ивуар: Яхья Фофана, Гислейн Конан, Эммануэль Агбаду, Одилон Коссуну, Уилфрид Синго (Гела Дуэ 82'), Крист Равинель Инао Улаи, Франк Кессье, Ибраим Сангаре (Эванн Гессан 75'), Анж-Йоан Бонни (Саймон Адингра 75'), Ян Дьоманде (Николя Пепе 85'), Амад Диалло (Секо Фофана 75')
В активе Германии стало шесть очков. Команда занимает первое место в турнирной таблице группы и досрочно вышла в плей-офф. Кот-д'Ивуар с тремя баллами идет вторым.
В последнем туре Германия сыграет с Эквадором, а Кот-д'Ивуар — против Кюрасао. Обе игры состоятся 25 июня.