В матче второго тура группового этапа чемпионата мира сборная Германии выиграла у команды Кот-д'Ивуара со счетом 2:1.

сборная Германии globallookpress.com

Открыли счет в этой игре ивуарийцы на 30-й минуте благодаря голу Франка Кесси.

Восстановить статус-кво немцы смогли на 68-й минуте усилиями Дениза Ундава, а на 90+4-й минуте он же принес победу европейской сборной.

Результат матча Германия Берлин 2:1 Кот-д Ивуар Ямусукро 0:1 Франк Кессье 30' 1:1 Дениз Ундав 68' 2:1 Дениз Ундав 90+4' Германия: Мануэль Нойер, Йозуа Киммих, Жонатан Та, Нико Шлоттербек ( Антонио Рюдигер 45' ), Натаниэль Браун, Феликс Нмеча, Александар Павлович ( Надим Амири 60' ), Лерой Зане ( Джейми Левелинг 60' ), Джамал Мусиала ( Дениз Ундав 60' ), Флориан Вирц, Кай Хаверц ( Леон Горецка 85' ) Кот-д Ивуар: Яхья Фофана, Гислейн Конан, Эммануэль Агбаду, Одилон Коссуну, Уилфрид Синго ( Гела Дуэ 82' ), Крист Равинель Инао Улаи, Франк Кессье, Ибраим Сангаре ( Эванн Гессан 75' ), Анж-Йоан Бонни ( Саймон Адингра 75' ), Ян Дьоманде ( Николя Пепе 85' ), Амад Диалло ( Секо Фофана 75' )

Статистика матча 7 Удары в створ 2 5 Удары мимо 2 60 Владение мячом 40 8 Угловые удары 3 0 Офсайды 1 5 Фолы 7

В активе Германии стало шесть очков. Команда занимает первое место в турнирной таблице группы и досрочно вышла в плей-офф. Кот-д'Ивуар с тремя баллами идет вторым.

В последнем туре Германия сыграет с Эквадором, а Кот-д'Ивуар — против Кюрасао. Обе игры состоятся 25 июня.