Наставник бразильской сборной Карло Анчелотти намерен выпустить форварда Неймара на поле на несколько минут в предстоящем 25 июня матче третьего тура группового этапа ЧМ-2026 против Шотландии, оценивая его состояние как готовое к игре.

Согласно сведениям от аккаунта The Touchline, итальянский тренер рассматривает Неймара в качестве полноценной замены травмированному Рафинье, сомневаясь, что молодой девятнадцатилетний нападающий Райан сможет эффективнее справиться с этой ролью на фланге.

Сам Анчелотти незадолго до этого подтвердил, что восстановившийся после повреждения икроножной мышцы Неймар уже вернулся к тренировкам в общей группе, из-за чего ранее он был вынужден полностью пропустить стартовые два тура мирового первенства.