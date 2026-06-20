Полузащитник сборной Турции Арда Гюлер обратился к болельщикам после досрочного вылета команды с чемпионата мира-2026.

Арда Гюлер globallookpress.com

Игрок отметил, что внутри коллектива сохранялась хорошая атмосфера, а проблема заключалась в том, что турецкой сборной не удалось реализовать свой план на поле.

«С командным духом всё было в порядке. Просто мы не смогли сделать во время матчей то, что хотели. Нам не удалось забить голы. Приносим извинения всем нашим болельщикам», — заявил Гюлер в комментарии пресс-службе ФИФА.

Сборная Турции потеряла шансы на выход в плей-офф после поражения от Парагвая во втором туре группового этапа со счётом 0:1. В стартовой встрече турнира команда Винченцо Монтеллы также уступила Австралии — 0:2.