Экс-защитник «Манчестер Юнайтед» Рио Фердинанд высказался про игру Криштиану Роналду на ЧМ-2026. В стартовом матче с ДР Конго (1:1) ветеран не смог забить гол.

Криштиану Роналду globallookpress.com

«Роберто Мартинес заплатил высокую цену за решение выпустить Роналду в стартовом составе. Думаю, ключевым моментом будет то, как он с этим справится.

Если он собирается попытаться вывести Криштиану из состава, то все дело в создании определенной атмосферы.

Главное — подойти к нему и сказать, что у команды есть шанс выиграть для него. Ему нужно выходить на поле за 30 минут до конца матча, когда соперник устал, когда у всех измотаны ноги, когда молочная кислота накапливается в ногах игроков.

Соперники видят, как Криштиану разминается на фланге, затем он выходит на поле, изматывает их и использует это в концовке игры.

Думаешь, кого-нибудь это будет волновать, когда он поднимет трофей в качестве капитана? Нет. Он будет выходить в стартовом составе в некоторых играх, а в некоторых — нет. Но это часть плана. И в 41 год, уверен, Криштиану это понимает, потому что, когда мы становимся старше, то дела идут не так гладко, как раньше.

Но нельзя отрицать потенциал этого парня. Когда мяч приходит в штрафную, и если выбрать трех лучших игроков мира, то Криштиану был бы одним из тех, кому вы хотели бы доверить место в стартовом составе, даже сейчас, потому что у него почти тысяча голов.

Если бы это зависело от меня, то, думаю, я бы придерживался того подхода, о котором я только что сказал. Я бы выпускал его на поле и снимал с игры в зависимости от соперника», — сказал Фердинанд talkSPORT.