Лидер сборной Колумбии Луис Диас рассказал, что сбылась его детская мечта сыграть на чемпионате мира по футболу.

Луис Диас globallookpress.com

«Сегодня я воплощаю в жизнь свою детскую мечту — играть на чемпионате мира за свою национальную команду и за свою страну. И что может быть прекраснее, чем забить гол и отдать голевую передачу? Мы очень сплочённая команда, мы будем совершенствоваться от игры к игре, и я просто очень‑очень счастлив», — приводит слова Диаса пресс‑служба ФИФА.

В матче первого тура Колумбия выиграла у Узбекистана со счётом 3:1, а Диас забил гол и сделал результативную передачу, став лучшим игроком встречи. В следующем туре команде предстоит игра с ДР Конго 24 июня.