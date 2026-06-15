Сборная Швеции одержала победу над командой Туниса (5:1) в матче 1-го тура группового этапа Чемпионата мира по футболу-2026.

Виктор Дьекереш
Виктор Дьекереш globallookpress.com

Счет на 7-й минуте открыли шведы. Вывели на ударную позицию Исака, но Александер до мяча не добрался, опередил его Шамах. Добивал Дьёкереш, но Тальби подстраховал в створе, а третий удар Ясина Аяри оказался голевым.

На 30-й минуте Виктор Дьёкереш с центра сделал передачу на левый фланг в адрес Исака, который добрался до штрафной, убрал мяч под правую ногу и точно пробил в дальний угол ворот.

На 43-й минуте африканцы открыли один мяч. Валери на правом фланге отыграл на Межбри, который подал в центр штрафной, откуда головой удачно пробил Омар Рекик.

Шведы восстановили отрыв на 60-й минуте. Ошибся у тунисской штрафной Скири, мяч отобрал Исак и сделал передачу на Дьёкереша, который расстрелял ворота.

А на 85-й минуте последовала подача со стандарта с левого фланга в центр штрафной сборной Туниса, откуда Маттиас Сванберг головой поразил сетку ворот Туниса.

Уже на 5-й добавленной минуте Ясин Аяри оформил дубль, установив окончательный счет.

Результат матча

ШвецияСтокгольмШвеция5:1ТунисТунисТунис
1:0 Ясин Аяри 7' 2:0 Александер Исак 30' 2:1 Омар Рекик 43' 3:1 Виктор Дьёкереш 59' 4:1 Маттиас Сванберг 84' 5:1 Ясин Аяри 90+6'
Швеция:  Кристоффер Нордфельдт,  Густаф Лагербильке,  Исак Хин,  Виктор Линделёф,  Йеспер Карлстрём (Маттиас Сванберг 84'),  Ясин Аяри,  Габриэль Гудмундссон (Лукас Бергвалль 64'),  Александр Бернхардссон (Даниэль Свенссон 90'),  Беньямин Нюгрен (Elliot Stroud 64'),  Виктор Дьёкереш,  Александер Исак (Энтони Эланга 90')
Тунис:  Монтассар Тальби,  Омар Рекик,  Янн Валери (Sebastian Tounekti 72'),  Элиас Саад (Элиас Ашури 72'),  Ханнибал Межбри,  Анис Бен Слимане (Исмаэль Гарби 84'),  Рани Хедира (Firas Chaouat 84'),  Эйе Скири (Mohamad Belhadj Mahmoud 72'),  Али Абди,  Mohamed Amine Ben Hamida,  Abdelmouhib Chamakh
Жёлтая карточка:  Рани Хедира 54' (Тунис)

Сборная Швеции с 3 очками возглавила группу F, у команд Японии и Нидерландов по 1 баллу, замыкает квартет сборная Туниса.

Во втором туре сборная Швеции 20 июня сыграет с голландцами, и команда Туниса на следующий день встретится с Японией.