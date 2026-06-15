Сборная Швеции одержала победу над командой Туниса (5:1) в матче 1-го тура группового этапа Чемпионата мира по футболу-2026.
Счет на 7-й минуте открыли шведы. Вывели на ударную позицию Исака, но Александер до мяча не добрался, опередил его Шамах. Добивал Дьёкереш, но Тальби подстраховал в створе, а третий удар Ясина Аяри оказался голевым.
На 30-й минуте Виктор Дьёкереш с центра сделал передачу на левый фланг в адрес Исака, который добрался до штрафной, убрал мяч под правую ногу и точно пробил в дальний угол ворот.
На 43-й минуте африканцы открыли один мяч. Валери на правом фланге отыграл на Межбри, который подал в центр штрафной, откуда головой удачно пробил Омар Рекик.
Шведы восстановили отрыв на 60-й минуте. Ошибся у тунисской штрафной Скири, мяч отобрал Исак и сделал передачу на Дьёкереша, который расстрелял ворота.
А на 85-й минуте последовала подача со стандарта с левого фланга в центр штрафной сборной Туниса, откуда Маттиас Сванберг головой поразил сетку ворот Туниса.
Уже на 5-й добавленной минуте Ясин Аяри оформил дубль, установив окончательный счет.
Результат матча
Сборная Швеции с 3 очками возглавила группу F, у команд Японии и Нидерландов по 1 баллу, замыкает квартет сборная Туниса.
Во втором туре сборная Швеции 20 июня сыграет с голландцами, и команда Туниса на следующий день встретится с Японией.