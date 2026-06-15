Сборная Швеции одержала победу над командой Туниса (5:1) в матче 1-го тура группового этапа Чемпионата мира по футболу-2026.

Виктор Дьекереш globallookpress.com

Счет на 7-й минуте открыли шведы. Вывели на ударную позицию Исака, но Александер до мяча не добрался, опередил его Шамах. Добивал Дьёкереш, но Тальби подстраховал в створе, а третий удар Ясина Аяри оказался голевым.

На 30-й минуте Виктор Дьёкереш с центра сделал передачу на левый фланг в адрес Исака, который добрался до штрафной, убрал мяч под правую ногу и точно пробил в дальний угол ворот.

На 43-й минуте африканцы открыли один мяч. Валери на правом фланге отыграл на Межбри, который подал в центр штрафной, откуда головой удачно пробил Омар Рекик.

Шведы восстановили отрыв на 60-й минуте. Ошибся у тунисской штрафной Скири, мяч отобрал Исак и сделал передачу на Дьёкереша, который расстрелял ворота.

А на 85-й минуте последовала подача со стандарта с левого фланга в центр штрафной сборной Туниса, откуда Маттиас Сванберг головой поразил сетку ворот Туниса.

Уже на 5-й добавленной минуте Ясин Аяри оформил дубль, установив окончательный счет.

Результат матча Швеция Стокгольм 5:1 Тунис Тунис 1:0 Ясин Аяри 7' 2:0 Александер Исак 30' 2:1 Омар Рекик 43' 3:1 Виктор Дьёкереш 59' 4:1 Маттиас Сванберг 84' 5:1 Ясин Аяри 90+6' Швеция: Кристоффер Нордфельдт, Густаф Лагербильке, Исак Хин, Виктор Линделёф, Йеспер Карлстрём ( Маттиас Сванберг 84' ), Ясин Аяри, Габриэль Гудмундссон ( Лукас Бергвалль 64' ), Александр Бернхардссон ( Даниэль Свенссон 90' ), Беньямин Нюгрен ( Elliot Stroud 64' ), Виктор Дьёкереш, Александер Исак ( Энтони Эланга 90' ) Тунис: Монтассар Тальби, Омар Рекик, Янн Валери ( Sebastian Tounekti 72' ), Элиас Саад ( Элиас Ашури 72' ), Ханнибал Межбри, Анис Бен Слимане ( Исмаэль Гарби 84' ), Рани Хедира ( Firas Chaouat 84' ), Эйе Скири ( Mohamad Belhadj Mahmoud 72' ), Али Абди, Mohamed Amine Ben Hamida, Abdelmouhib Chamakh Жёлтая карточка: Рани Хедира 54' (Тунис)

Статистика матча 7 Удары в створ 2 3 Удары мимо 3 39 Владение мячом 61 4 Угловые удары 2 3 Офсайды 6 9 Фолы 8

Сборная Швеции с 3 очками возглавила группу F, у команд Японии и Нидерландов по 1 баллу, замыкает квартет сборная Туниса.

Во втором туре сборная Швеции 20 июня сыграет с голландцами, и команда Туниса на следующий день встретится с Японией.