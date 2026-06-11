Полузащитник сборной России Иван Обляков высказался о стартующем сегодня чемпионате мира.

Иван Обляков globallookpress.com

«Сегодня стартует чемпионат мира! Столько сильных команд, что фаворита назвать сложно. Мой взгляд прикован к двум сборным.

Португалия — это, конечно, легенды и молодые таланты. Но особенно цепляет, как Витинья и Жоау Невеш дирижируют игрой в центре. Искусство!

И, конечно, болею за Узбекистан. Пусть Аббос и вся команда покажут свой максимум и пройдут как можно дальше. Болеем за вас!» — написал Обляков в своём телеграм-канале.

ЧМ-2026 состоится с 11 июня по 19 июля в США, Мексике и Канаде.