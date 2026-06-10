Главный тренер сборной Португалии Роберто Мартинес ответил на вопрос про ветерана Криштиану Роналду. Специалист оценил готовность капитана к турниру.

Криштиану Роналду globallookpress.com

«Наш капитан подает пример во всем, что делает. Он вкладывает душу в каждую минуту, 24 часа в сутки, чтобы помочь национальной команде. Капитан и остальные игроки не думают о будущем. Фокус — на тренировках, на том, чтобы становиться лучше с каждым днем, реализовывать наши идеи и демонстрировать гордость, нося футболку сборной. Именно такой пример он и подает, и его единственная цель — использовать это, чтобы стать лучше завтра», — цитирует Мартинеса ESPN.

На групповом этапе мундиаля португальцы сыграют против ДР Конго, Узбекистана и Колумбии.