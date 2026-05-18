Бывший форвард «Локомотива» Руслан Пименов оценил третье место москвичей по итогам завершившегося сезона РПЛ.

«"Локомотив" можно поздравить с бронзовыми медалями.  Теперь нужно стремиться к первому месту.  Но, как говорится, всё потихоньку — Михаил Галактионов двигается вперед.  Важно сохранить состав, чтобы не разошлись многие игроки, укрепиться.  И в следующем сезоне можно побороться за чемпионство.

В целом итоги сезона оцениваю как нормально.  С учетом того, что "Локомотиву" сопутствовала удача, когда конкуренты не воспользовались его осечкой.

Какое усиление?  Две‑три позиции однозначно.  И важно, чтобы нынешние игроки не ушли из команды», — цитирует Пименова «Матч ТВ».

Напомним, что «Локомотив» занял третье место по итогам завершившегося сезона РПЛ, пропустив вперед только «Зенит» и «Краснодар».